При взрыве в Архангельске пострадали три сотрудника ФСБ

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Три сотрудника ФСБ пострадали в результате взрыва в Архангельске, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Ранее НАК сообщил о взрыве у входа в здание ФСБ, причины выясняются. По данным губернатора Архангельской области Игоря Орлова, в результате взрыва один человек погиб, еще трое пострадали.
"Ранение разной степени тяжести получили также три сотрудника управления ФСБ", — говорится в сообщении.
По данным центра, пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.