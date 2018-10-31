В Якутии прикованный к батарее мужчина сварился заживо при попытке сбежать

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Якутии возбудили уголовное дело после смерти мужчины, задержанного за мелкое хулиганство, сообщил Следственный комитет в мессенджере ТамТам.

Инцидент произошел в селе Андрюшкино. По информации СК, ночью участковый пристегнул нарушителя наручниками к радиатору отопления и ушел. Вернувшись утром, он обнаружил, что мужчина мертв. По предварительным данным, он погиб от термического шока.

Назначены экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Позднее в региональном МВД уточнили, что задержанный был слесарем ЖКХ и, пытаясь освободиться, сломал вентиль батареи.