В Югре потушили пожар на нефтебазе

Возгорание резервуара с нефтью на нефтеперерабатывающей станции в Нижневартовском районе. Архивное фото

Возгорание резервуара с нефтью на нефтеперерабатывающей станции в Нижневартовском районе. Архивное фото

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 окт — РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Ханты-Мансийском автономном округе, начавшийся днем во вторник, ликвидирован, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.

"Пожар ликвидирован полностью в 12.24 (10.24 мск). Сейчас там будут работать дознаватели, эксперты, оперативная группа там остается", — сказал собеседник агентства.

Во вторник представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости о возгорании резервуаров на нефтебазе в Нижневартовском районе ХМАО. По данным Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия, возгорание на Хохряковском месторождении возникло в результате разгерметизации одного из резервуаров при проведении плановых работ подрядной организацией. Прокуратура региона поясняла, что пожар произошел на центральном пункте сбора (ЦПС) нефти.

Позже в МЧС уточнили, что огонь распространился на узел учета нефти и здание административно-бытового комплекса. Ночью ведомство сообщало о сокращении площади пожара с 1 тысячи до 400 квадратных метров.

По данным властей региона, при пожаре пострадали три человека, два из которых — в тяжелом состоянии, они находятся в Окружной больнице Нижневартовска. Один из них, как уточнили в медучреждении, был прооперирован.