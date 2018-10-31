Верховный суд признал почти два года ареста блогера Давидыча незаконными

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президиум Верховного суда РФ признал незаконным содержание в ходе следствия под стражей на протяжении почти двух лет основателя сообщества "Смотра.ру", видеоблогера Эрика "Давидыча" Китуашвили, осужденного по делу о мошенничестве с автостраховками и отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Президиум принял решение отменить постановления Тверского и Дорогомиловского судов Москвы, а также Мосгорсуда, связанные с продлением Китуашвили меры пресечения, начиная с апреля 2016 года и до января 2018 года. "Суд постановил возобновить производство по делу, постановление Тверского суда в отношении Китуашвили от 19 апреля 2016 года… отменить", — огласил решение президиум ВС.
Замгенпрокурора в суде согласился с решением ЕСПЧ и предложил возобновить производство по делу, чтобы отменить ряд постановлений судов, продлевавших меру пресечения Китуашвили.
Блогер общался с судом с помощью видеоконференцсвязи из СИЗО-1 "Матросская тишина". Он заявил, что ни разу в ходе продления ему меры пресечения судьи не разбирались в обстоятельствах дела, относились к процедуре формально.
Дорогомиловский суд Москвы 19 октября приговорил Китуашвили к 4 годам и 8 месяцам колонии общего режима. При этом суд оправдал блогера по одному эпизоду мошенничества, а еще по одному эпизоду мошенничества со страховкой и отмыванием денег он избежал наказания из-за истечения срока давности. Согласно недавно принятому закону, каждый проведенный Китуашвили день в СИЗО зачтен за 1,5 дня в колонии.
По версии следствия, Китуашвили инсценировал хищения застрахованных автомобилей премиум-класса — Lexus LS430, Mercedes SL55 AMG, BMW М5 и BMW 745i, а затем получал за них по ложным документам страховое возмещение, которое впоследствии отмывал. Общий ущерб полицейские оценивают в сумму около 10 миллионов рублей. Блогер себя виновным не считает.