ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Верховный суд признал почти два года ареста блогера Давидыча незаконными

(обновлено: 11:27 31.10.2018)
0873812
© АГН "Москва" / Антон КардашовЭрик Китуашвили. Архивное фотоЭрик Китуашвили. Архивное фото
© АГН "Москва" / Антон Кардашов

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президиум Верховного суда РФ признал незаконным содержание в ходе следствия под стражей на протяжении почти двух лет основателя сообщества "Смотра.ру", видеоблогера Эрика "Давидыча" Китуашвили, осужденного по делу о мошенничестве с автостраховками и отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Рассмотрение уголовного дела в отношении Эрика Китуашвили в Дорогомиловском суде Москвы. 19 сентября 2017
© Фото : АГН "Москва" / Антон Кардашов
Охота на Давидыча: чем "прославился" скандальный видеоблогер Китуашвили
Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил ему 2,1 тысячи евро за содержание под стражей, указав, что оснований для такой меры пресечения не было. Согласно законодательству, это является вновь открывшимся обстоятельством, по решению президиума ВС дело может быть пересмотрено

Президиум принял решение отменить постановления Тверского и Дорогомиловского судов Москвы, а также Мосгорсуда, связанные с продлением Китуашвили меры пресечения, начиная с апреля 2016 года и до января 2018 года. "Суд постановил возобновить производство по делу, постановление Тверского суда в отношении Китуашвили от 19 апреля 2016 года… отменить", — огласил решение президиум ВС.

Замгенпрокурора в суде согласился с решением ЕСПЧ и предложил возобновить производство по делу, чтобы отменить ряд постановлений судов, продлевавших меру пресечения Китуашвили.

Блогер общался с судом с помощью видеоконференцсвязи из СИЗО-1 "Матросская тишина". Он заявил, что ни разу в ходе продления ему меры пресечения судьи не разбирались в обстоятельствах дела, относились к процедуре формально.

ГИБДД. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
ОП РФ: заявление Китуашвили о его аресте за коррупцию в ГИБДД абсурдно
Его адвокат Андрей Ромашов отметил, что следствие ходатайствовало о продлении ареста не из-за фактических обстоятельств, а чтобы подавить волю Китуашвили. По его словам, в какой-то момент нахождения блогера в СИЗО его жизни угрожали, "подставляли нож к горлу". После этого он был переведен в другой следственный изолятор.

Дорогомиловский суд Москвы 19 октября приговорил Китуашвили к 4 годам и 8 месяцам колонии общего режима. При этом суд оправдал блогера по одному эпизоду мошенничества, а еще по одному эпизоду мошенничества со страховкой и отмыванием денег он избежал наказания из-за истечения срока давности. Согласно недавно принятому закону, каждый проведенный Китуашвили день в СИЗО зачтен за 1,5 дня в колонии.

По версии следствия, Китуашвили инсценировал хищения застрахованных автомобилей премиум-класса — Lexus LS430, Mercedes SL55 AMG, BMW М5 и BMW 745i, а затем получал за них по ложным документам страховое возмещение, которое впоследствии отмывал. Общий ущерб полицейские оценивают в сумму около 10 миллионов рублей. Блогер себя виновным не считает.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена