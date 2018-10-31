Верховный суд признал почти два года ареста блогера Давидыча незаконными

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президиум Верховного суда РФ признал незаконным содержание в ходе следствия под стражей на протяжении почти двух лет основателя сообщества "Смотра.ру", видеоблогера Эрика "Давидыча" Китуашвили, осужденного по делу о мошенничестве с автостраховками и отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил ему 2,1 тысячи евро за содержание под стражей, указав, что оснований для такой меры пресечения не было. Согласно законодательству, это является вновь открывшимся обстоятельством, по решению президиума ВС дело может быть пересмотрено

Президиум принял решение отменить постановления Тверского и Дорогомиловского судов Москвы, а также Мосгорсуда, связанные с продлением Китуашвили меры пресечения, начиная с апреля 2016 года и до января 2018 года. "Суд постановил возобновить производство по делу, постановление Тверского суда в отношении Китуашвили от 19 апреля 2016 года… отменить", — огласил решение президиум ВС.

Замгенпрокурора в суде согласился с решением ЕСПЧ и предложил возобновить производство по делу, чтобы отменить ряд постановлений судов, продлевавших меру пресечения Китуашвили.

Блогер общался с судом с помощью видеоконференцсвязи из СИЗО-1 "Матросская тишина". Он заявил, что ни разу в ходе продления ему меры пресечения судьи не разбирались в обстоятельствах дела, относились к процедуре формально.

Его адвокат Андрей Ромашов отметил, что следствие ходатайствовало о продлении ареста не из-за фактических обстоятельств, а чтобы подавить волю Китуашвили. По его словам, в какой-то момент нахождения блогера в СИЗО его жизни угрожали, "подставляли нож к горлу". После этого он был переведен в другой следственный изолятор.

Дорогомиловский суд Москвы 19 октября приговорил Китуашвили к 4 годам и 8 месяцам колонии общего режима. При этом суд оправдал блогера по одному эпизоду мошенничества, а еще по одному эпизоду мошенничества со страховкой и отмыванием денег он избежал наказания из-за истечения срока давности. Согласно недавно принятому закону, каждый проведенный Китуашвили день в СИЗО зачтен за 1,5 дня в колонии.

По версии следствия, Китуашвили инсценировал хищения застрахованных автомобилей премиум-класса — Lexus LS430, Mercedes SL55 AMG, BMW М5 и BMW 745i, а затем получал за них по ложным документам страховое возмещение, которое впоследствии отмывал. Общий ущерб полицейские оценивают в сумму около 10 миллионов рублей. Блогер себя виновным не считает.