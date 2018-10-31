Девочка, на которую в цирке на Кубани напала львица, впала в кому

СОЧИ, 31 окт — РИА Новости. Девочке, на которую в цирке на Кубани напала львица, сделали операцию, но ребенок остается в коме, сообщил во вторник региональный телеканал "Кубань 24".

Во время представления 28 октября в передвижном цирке в селе Успенском Успенского района Краснодарского края львица напала на девочку. Животное через ограждение набросилось на ребенка, сидевшего в первом ряду. В результате ребенок с рваными ранами лица и другими травмами был доставлен в реанимационное отделение местной больницы.

Девочка была оперативно прооперирована в местной больнице, затем переведена в детскую краевую больницу. Как сообщалось на сайте СК РФ, в рамках расследования задержан 51-летний директор передвижного цирка, он помещен под домашний арест на 2 месяца.

По информации телеканала, хищник повредил ребенку лицевой нерв, травмировал позвоночник.

"Операцию сделали, но ребенок остается в коме. Обширные раны. Рваные. Остальное будет известно уже после того, как ребенка выведут из комы", — сообщил телеканал со ссылкой на отца пострадавшего ребенка.

В министерстве здравоохранения региона и детской краевой больнице официально не комментируют состояние ребенка.