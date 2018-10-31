Суд снял арест со счета Улюкаева для уплаты штрафа в 125 миллионов рублей

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы по просьбе судебного пристава снял арест со счета экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева для уплаты оставшейся части штрафа, передал корреспондент РИА Новости из зала суда.

По приговору, за взятку Улюкаев должен заплатить штраф 130,4 миллиона рублей. Часть суммы была выплачена сразу, остались 124,9 миллиона рублей.

"Указанная сумма должна поступить в бюджет государства", — уточнил прокурор Павел Филипчук.

Изначально на снятии ареста со счета настаивала защита Улюкаева, но суд ходатайство отклонил, поскольку списание штрафа со счета и так предписано приговором. Но возникли проблемы бюрократического характера.

Банк отказался списывать деньги, сославшись на судебный арест, запрещающий любые действия со счетом. Поэтому приставы обратились к судье.

Экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти". Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.

Улюкаев стал самым высокопоставленным осужденным взяточником в современной истории России.