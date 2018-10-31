Суд снял арест со счета Улюкаева для уплаты штрафа в 125 миллионов рублей

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы по просьбе судебного пристава снял арест со счета экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева для уплаты оставшейся части штрафа, передал корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Указанная сумма должна поступить в бюджет государства", — уточнил прокурор Павел Филипчук.
Изначально на снятии ареста со счета настаивала защита Улюкаева, но суд ходатайство отклонил, поскольку списание штрафа со счета и так предписано приговором. Но возникли проблемы бюрократического характера.
Экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти". Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.
Улюкаев стал самым высокопоставленным осужденным взяточником в современной истории России.