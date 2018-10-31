Мосгорсуд проверит заочный приговор экс-депутату Госдумы Егиазаряну

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Мосгорсуд в среду рассмотрит жалобу на приговор находящемуся в международном розыске бывшему депутату Госдумы РФ Ашоту Егиазаряну, заочно осужденному к семи годам колонии общего режима и штрафу в 700 тысяч рублей за мошенничество, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Егиазарян признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, суд назначил ему заочное наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штраф в 700 тысяч рублей.

Брату Ашота — Артему Егиазаряну суд назначил пять лет колонии и штраф в 600 тысяч рублей. Другие фигуранты — Максим Клочин и Виталий Гогохия — были приговорены к четырем годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч.

С ноября 2010 года Егиазарян находится в федеральном, а с конца декабря — в международном розыске из-за заведенного на него в России уголовного дела о крупном мошенничестве. Минюст США в 2013 году отказал генпрокуратуре РФ в выдаче экс-депутата.

По версии российских следственных органов, депутат Госдумы трех созывов Егиазарян вместе с тремя соучастниками обманным путем приобрел 20% акций ЗАО "Центурион Альянс" на общую сумму около 1,57 миллиарда рублей. Госдума в марте 2011 года дала согласие на снятие с депутата неприкосновенности и его арест. Сам Егиазарян утверждает, что стал жертвой "рейдерского захвата", инициаторами которого якобы выступили бизнесмены Сулейман Керимов и Аркадий Ротенберг, а также бывший мэр Москвы Юрий Лужков. По мнению депутата, причиной конфликта стало его участие в проекте по реконструкции гостиницы "Москва".

Позже следствие возбудило в отношении экс-депутата Госдумы новое уголовное дело о мошенничестве почти на шесть миллиардов рублей. По данным следствия, обвиняемые обманным путем вынудили Михаила Ананьева, управляющего контрольным пакетом акций ОАО "Инвест-Центр", организовать оформление 80 тысяч акций на указанных Егиазаряном лиц, в том числе на его супругу Наталью Цаголову и неформального шефа безопасности Егиазаряна Владимира Зайцева.

Как установило следствие, взамен акций ОАО "Инвест-Центр" Егиазарян обещал оформить на Ананьева равнозначный актив, а именно 50% акций ОАО "Каменный мост" и ОАО "Кремлин сайт", а также здание бизнес-центра "Даев плаза".

Позже уголовные дела были объединены в одно.