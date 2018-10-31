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Происшествия

В Приморье проверяют информацию о подготовке продажи косаток в Китай

(обновлено: 05:51 31.10.2018)
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© Игорь УчуевКосатки. Архивное фотоКосатки. Архивное фото
© Игорь Учуев

ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Владивостокская природоохранная прокуратура начала проверку условий и целей содержания в бухте Средняя в Приморье краснокнижных косаток и белух, которых, по данным Greenpeace России, готовят для продажи за рубеж.

Косатки. Архивное фото
© Игорь Учуев
В России готовится незаконная продажа редких косаток, заявили в Greenpeace
Коммерческая добыча косаток запрещена с 1982 года введением моратория Международной китобойной комиссии. Их отлов в России допустим исключительно в учебных и научно-просветительских целях. При этом дальневосточная плотоядная популяция косатки в 2018 году внесена в красную книгу Камчатского края.

Ранее в Greenpeace России РИА Новости сообщили, что незаконная продажа в Китай 13 краснокнижных косаток готовится в РФ, за последние пять лет туда уже было вывезено 15 этих морских млекопитающих. В Росприроднадзоре, выдающем разрешения на вывоз за границу редких животных, заявили, что изучают проблему вместе с Погранслужбой ФСБ.

"Прокуратура начала проверку, вчера мы выезжали на место совместно с контролирующими органами – с представителями управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области и территориальным управлением Росприроднадзора. Осмотрели территорию, там в вольерах находятся 11 косаток и несколько десятков белух. Запросили документацию у организаций, которым предоставлено разрешение на вылов", — сказал РИА Новости представитель Владивостокской природоохранной прокуратуры.

По его словам, ведомство даст оценку действиям этих организаций до 9 ноября. Разрешения на вылов у компаний присутствуют, отметил собеседник.

"Будут проверены условия содержания, документы на участки, соблюдение водного законодательства, а также будет установлено, в каких целях используются животные, соответствуют ли действительности заявленные цели вылова – у них указаны учебные и культурно-просветительские", — отметил собеседник.

Косатки в заповеднике Магаданский
© Игорь Учуев
Генпрокуратура выявила незаконную перепродажу косаток на Дальнем Востоке
Сотрудник прокуратуры отметил, что до этого проверку проводила служба ветнадзора, по их данным, животные чипированы. Прокуратура ждет акт проверки этой службы.

Как сообщил РИА Новости представитель Приморского территориального управления Росрыболовства, ведомство не выдавало разрешение на отлов этих животных. Комментарием Амурского территориального управления Росрыболовства РИА Новости пока не располагает.

Бизнес на косатках неоднократно привлекал внимание правоохранительных органов. В июне 2018 года Генеральная прокуратура России организовала уголовное преследование лиц за незаконную продажу семи косаток. Согласно таможенным документам, стоимость только одной косатки составила 77 миллионов рублей, а общая сумма причиненного государству ущерба превышает 270 миллионов рублей, отмечала Генпрокуратура.

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