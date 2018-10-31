В Москве две девушки получили травмы при падении с высоты в торговом центре

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Две девушки получили травмы при падении с высоты в одном из торговых центров Москвы на Хорошевском шоссе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы столичного главка МВД.

"В 20.30 в службу "02" поступило сообщение об обнаружении двух девушек с травмами, характерными для падения с высоты, в одном из торговых центров на Хорошевском шоссе на севере Москвы. Обе девушки с травмами различной степени тяжести были направлены в медучреждения для оказания помощи. Устанавливаются причины инцидента", — сказал представитель пресс-службы.

В то же время источник РИА Новости в правоохранительных органах отметил, что произошедшее — несчастный случай, в происшествии нет криминала.