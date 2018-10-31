Создана межведомственная комиссия по расследованию причин аварии плавдока

На месте затопления плавучего дока ПД-50 на 82-м заводе в Мурманске

На месте затопления плавучего дока ПД-50 на 82-м заводе в Мурманске

ГАВАНА (Куба), 31 окт — РИА Новости. Межведомственная комиссия по расследованию причин аварии плавучего дока в Мурманске создана решением вице-премьера Юрия Борисова.

В ночь на вторник при проведении подрядчиком — 82-м судоремонтным заводом — операции по спуску на воду тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация: были нештатно заполнены цистерны плавучего дока ПД-50, и он резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран дока повредил часть палубы авианосца. Инцидент произошел в поселке Росляково в Мурманске. Площадь затонувшего дока составляет 23 тысячи квадратных метров, что сопоставимо с размерами Красной площади в Москве.

"Я уже в курсе, уже дано указание об образовании комиссии, которая разберется в причинах, определит стоимость ущерба, наметит план мероприятий по восстановлению", — заявил журналистам Борисов.

По его словам, расследованием займется межведомственная комиссия с участием Минобороны и промышленности.

"К сожалению, от такой ситуации никто не застрахован в этой жизни", — сказал Борисов.

Отвечая на вопрос о том, сколько времени будет работать комиссия, он ответил: "Ровно столько нужно времени, сколько требуется, чтобы детально разобраться во всех вопросах".