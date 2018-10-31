Создана межведомственная комиссия по расследованию причин аварии плавдока

ГАВАНА (Куба), 31 окт — РИА Новости. Межведомственная комиссия по расследованию причин аварии плавучего дока в Мурманске создана решением вице-премьера Юрия Борисова.
"Я уже в курсе, уже дано указание об образовании комиссии, которая разберется в причинах, определит стоимость ущерба, наметит план мероприятий по восстановлению", — заявил журналистам Борисов.
По его словам, расследованием займется межведомственная комиссия с участием Минобороны и промышленности.
"К сожалению, от такой ситуации никто не застрахован в этой жизни", — сказал Борисов.
Отвечая на вопрос о том, сколько времени будет работать комиссия, он ответил: "Ровно столько нужно времени, сколько требуется, чтобы детально разобраться во всех вопросах".