Угроза анонима после проверки в отделениях Альфа-банка не подтвердилась

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Силовики не обнаружили опасных предметов в отделениях Альфа-банка в Москве после анонимного звонка об угрозе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее сообщалось, что служба безопасности Альфа-банка совместно с полицейскими проверяет одно из отделений банка в Москве после анонимного звонка в полицию об угрозе взрыва.

"Проверка в отделениях Альфа-банка завершена. Угроза не подтвердилась", — сказал собеседник агентства.

Альфа-банк входит в топ-5 российских банков по размеру активов.