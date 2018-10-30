Пожарные не допускают увеличения площади огня на нефтебазе в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 окт — РИА Новости. Ликвидация пожара на нефтебазе в Нижневартовском районе ХМАО продолжается, огнеборцы не допускают дальнейшего распространения стихии, сообщает региональное управление МЧС.

"В ликвидации пожара задействовано 93 человека и 32 единицы специальной техники. Проводимые действия позволяют не допустить увеличения площади пожара, на данный момент горение происходит на 1 тысяче квадратных метров. Работа по устранению последствий происшествия продолжается", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте созданы два боевых участка, огнеборцы защищают от стихии отдельно стоящие резервуары и административно-производственные здания. Для создания дополнительных участков обвалования, чтобы огонь не распространялся дальше, применяется тяжелая техника, добавили в ведомстве.

Во вторник представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости о возгорании резервуаров на нефтебазе в Нижневартовском районе ХМАО. По данным Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия, возгорание на Хохряковском месторождении возникло в результате разгерметизации одного из резервуаров при проведении плановых работ подрядной организацией. Прокуратура региона поясняла, что пожар произошел на центральном пункте сбора (ЦПС) нефти.

Позже в МЧС уточнили, что огонь распространился на узел учета нефти и здание административно-бытового комплекса. По данным властей региона, при пожаре пострадали три человека, два из которых — в тяжелом состоянии. В Окружной больнице Нижневартовска РИА Новости сообщили, что двое пострадавших доставлены в медучреждение.