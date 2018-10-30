Роскомнадзор обратился к Сбербанку в связи с утечкой данных его сотрудников

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Роскомнадзор направил в Сбербанк запрос в связи с недавней утечкой данных сотрудников банка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор направил в Сбербанк соответствующий запрос", — сказал представитель службы.

База данных, содержащая некоторые данные работников банка, появилась на одном из специализированных сайтов для программистов на прошлой неделе. Всего в базе данных содержалось 421,7 тысячи записей о сотрудниках Сбербанка и нескольких "дочек", в том числе их имена, электронные адреса и логины для входа в операционную систему банка. Информация была выложена неизвестным пользователем и доступна бесплатно.

Сбербанк заявил РИА Новости, что ему известно о факте публикации в сети части адресной книги сотрудников, но утверждает, что утекшая база не представляет угрозы для клиентов и автоматизированных систем кредитной организации.