Первого пострадавшего при пожаре на нефтебазе доставили в больницу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 окт — РИА Новости. Первый пострадавший при пожаре на нефтебазе в Ханты-Мансийском автономном округе доставлен в Окружную клиническую больницу Нижневартовска, сообщила РИА Новости заместитель главного врача медучреждения Елена Мироненко.

"Один из пострадавших доставлен… Состояние тяжелое. В течение часа ожидаем второго", — сказала собеседница агентства.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости о возгорании резервуаров на нефтебазе в Нижневартовском районе ХМАО. Ликвидация пожара продолжается. По информации властей автономного округа, в инциденте пострадали три человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще один — в удовлетворительном.