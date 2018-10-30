Два варана редкого вида летели в Москву на рейсе "Победы"

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Два варана редкого вида летели из Иркутска в Москву на рейсе авиакомпании "Победа", сообщили в пресс-службе перевозчика.

Во вторник в пресс-службе московского департамента природопользования сообщили, что на борту самолета Иркутск-Москва были обнаружены два калимантанских безухих варана. Отмечалось, что это редкий вид, который в естественных условиях встречается в основном в Восточной Малайзии.

"Вчера на рейсе Иркутск-Москва действительно была обнаружена пара безбилетных варанов", — сообщили в пресс-службе "Победы".

В компании пояснили, что животных заметили пассажиры и доложили бортпроводникам. Варанов поместили в контейнер, они вели себя спокойно и не доставляли беспокойства, а их хозяева на борту не обозначились, добавили в пресс-службе.

"Однако, как выяснилось позже, наши вараны относятся к очень редкому виду и достаточно дороги на рынке. В Москве вараны получили качественную консультативную поддержку специалистов Московского зоопарка, и до передачи в службу департамента природопользования за ними гостеприимно ухаживали сотрудники авиакомпании", — отметили в компании.

Сейчас службы авиакомпании выясняют, каким образом на рейсе из Иркутска могли оказаться безбилетные вараны, хоть и отвечающие габаритам бесплатной ручной клади "Победы".