В самолете Иркутск-Москва обнаружили двух редких варанов

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Двух варанов обнаружили на борту самолета, летевшего из Иркутска в Москву, хозяина экзотических животных обнаружить не удалось, сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента природопользования.

"Двадцать девятого октября на борту самолета, следовавшего рейсом Иркутск-Москва, были обнаружены два варана. Владельца пресмыкающихся установить не удалось. Необычные пассажиры были пойманы и размещены в коробку", — сообщили в департаменте во вторник.

Как уточнили в пресс-службе, специалисты определили вид варанов — калимантанские безухие. Это редкий вид, который в естественных условиях встречается в основном на северо-западе острова Калимантан (Борнео) в штате Саравак (Восточная Малайзия).

"В данный момент вараны находятся в центре "Простар+" на карантине. Состояние будет определено специалистами после осмотра", — добавили в департаменте.