"Адмирал Кузнецов" получил пятиметровую пробоину при аварии

МУРМАНСК, 30 окт – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Гигантский плавучий док ПД-50, где ремонтировали единственный авианосец России "Адмирал Кузнецов", затонул в ночь на вторник при спуске крейсера на воду на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске. Один человек пропал без вести, четверо пострадали, специалисты обследуют авианосец на предмет повреждений, а следователи рассматривают все возможные версии случившегося.

Утонул за 3,5 часа

В понедельник в 23.56 на пульт управления правительства Мурманской области поступил доклад от диспетчера системы "112" о том, что на 82-м судоремонтном заводе в Росляково (район Мурманска) при доковой операции произошло притопление плавучего дока с находящимся внутри тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов".

К месту происшествия выдвинулись спасательные службы и правоохранительные органы. Первые фотографии тонущего дока также появились в социальных сетях, пользователи делились слухами и рассказами очевидцев. Сообщалось, что во время выхода корабля из дока упали два башенных крана, а также о возможных жертвах и пострадавших.

"При проведении доковых работ работниками 82-го судоремонтного завода в поселке Росляково произошел перебой в подаче электроэнергии, в результате чего были заполнены нештатно цистерны плавдока ПД-50. Как следствие, плавдок резко ушел под воду. Жертв нет", — сообщил РИА Новости ночью представитель завода.

Позже эту версию подтвердили в центре судоремонта "Звездочка" (исполнитель контракта на ремонт корабля) и добавили, что упавший кран плавучего дока повредил часть палубы авианосца.

Сразу после того как док стал тонуть, "Адмирал Кузнецов" буксирами вывели на рейд, на безопасное расстояние. Из зоны ЧП эвакуировали 71 человека. В 03.30 док полностью ушел под воду.

Пропавший и пострадавшие

Как выяснилось позже, пять работников оказались в ледяной воде. В Мурманске температура держится ниже 0 градусов, и для спасения людей счет шел на секунды. Поиски одного человека оказались безрезультатными. К месту ЧП было стянуто девять машин скорой помощи. Пострадавшие получили переохлаждение и травмы различной степени, четверых отправили в больницы.

После осмотра медики отпустили двух пострадавших домой. Еще двоих направили в реанимацию, состояние одного удалось стабилизировать, за жизнь другого борются врачи.

"Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь — у него тяжелые сочетанные повреждения. Крайне тяжелый пациент, проведен консилиум, прогноз — сложно судить, но делается все для спасения жизни", — сообщил журналистам во вторник днем первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Эдуард Гончаров.

"К сожалению, один человек до сих пор не найден", — сообщила глава региона Марина Ковтун в Instagram во вторник утром.

"Адмирал Кузнецов" не пострадал

Авианосец проходил на 82-м заводе плановый доковый ремонт с сентября, он находился в одном из крупнейших в мире плавучих доков (площадь ПД-50 составляет 23 тысячи квадратных метров, что сопоставимо с размерами Красной площади), следует из материалов на сайте завода.

"Корпус корабля в результате инцидента на 82-м заводе не пострадал. Корабль в штатном режиме буксируется к своему причалу на 35-м заводе в Мурманске для продолжения плановых ремонтных работ", — пояснил РИА Новости представитель завода.

Руководитель пресс-службы центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев отметил, что после инцидента с плавдоком "Адмирал Кузнецов" ошвартовался на 35-м судоремонтном заводе под Мурманском.

"Происходит детальный осмотр корпуса корабля после инцидента на 82-м заводе. Пока никаких неполадок не выявлено. На сроки ремонта корабля инцидент не повлияет", — сказал Гладышев во вторник утром. Он напомнил, что ремонт корабля должен завершиться в 2021 году.

"Сроки сдачи корабля заказчику, то есть министерству обороны, несмотря на сегодняшний инцидент, остаются прежними — 2021 год", — подтвердил РИА Новости во вторник официальный представитель Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Илья Житомирский.

По его словам, корабль уже прошел плановый доковый ремонт, все остальные регламентные ремонтно-организационные работы будут проходить у штатного причала на 35-м заводе.

Как уточнил глава ОСК Алексей Рахманов, в соответствии с графиком доковый осмотр крейсера был закончен, и ожидалась постановка корабля у причальной стенки. Рахманов не уточнил, возможен ли перевод "Адмирала Кузнецова" из Мурманска в другой регион для завершения ремонта.

"Сначала необходимо получить ответ, будет ли восстановлена работоспособность дока. Если ответ будет отрицательный, мы начнем прорабатывать альтернативные варианты", — отметил он.

Рахманов добавил, что ОСК направят 82-му судоремонтному заводу запрос о возможности восстановления работоспособности плавучего дока.

Уголовное дело

Следственное управления на транспорте СК России после инцидента возбудило уголовное дело. "Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при организации работ по ремонту на судоремонтном плавучем доке по признакам преступления, предусмотренного статьей… "Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.

По предварительной информации следователей, затопление дока произошло в результате нарушения правил техэксплуатации судоподъемных сооружений. Уточняется, что в ходе следственных действий будут устанавливаться причины возникновения крена дока. Кроме того, следствие даст юридическую оценку действиям работодателя по обеспечению безопасности работников.

"Рассматриваются все возможные версии случившегося, в том числе отрабатываются версии, связанные с причинами возникновения крена на судне. Но говорить о причинах преждевременно, поскольку док находится под водой — и основные причины также на дне Кольского залива. Прежде всего, необходимо обследовать судно и убедиться в тех или иных повреждениях, после этого делать выводы", — сообщил РИА Новости руководитель мурманского следственного отдела Северо-Западного СУСК РФ на транспорте Артем Кытин.

По его словам, в ближайшее время будут организованы следственные действия: с помощью водолазов обследуют судно, установят повреждения в доке внутри и снаружи. "В основном обследование будет происходить с применением спецтехники, видеосъемка также будет применена для обследования", — добавил руководитель отдела.

Проверки энергетиков и экологов

В последние дни на Мурманск обрушился серьезный снегопад, и в несколько суток жители города наблюдали перебои в подаче электричества. Возникали они и в районе Росляково, где находится 82-й судоремонтный завод.

Однако сразу после ЧП "Россети" провели проверку и сделали вывод, что отключений в их электросетях, снабжающих завод, не было.

"В ночь с 29 на 30 октября отключений в сетях "Колэнерго", питающих 82-й судоремонтный завод, не было. Сети, питающие подстанцию завода, отработали в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Кроме того, власти Мурманской области держат на контроле экологическую ситуацию в Кольском заливе после затопления плавдока.

"Сейчас мы ситуацию на контроле держим, собираем информацию. По возможным экологическим рискам информации ни от экологов, ни от завода, ни от других источников по Кольскому заливу нет. Но это не значит, что этого нет: пока нет ни подтвержденной информации, ни сигналов об экологических последствий нет. Будем дальше мониторить", — сообщил РИА Новости замгубернатора Мурманской области Евгений Никора.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун также сообщила, что экологической угрозы нет, однако специалистам все же пришлось ликвидировать разлив дизтоплива.

"На месте работают специалисты "Экосервиса" – предприятия, специализирующегося на ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Ими своевременно была обнаружена емкость с дизтопливом, периметр разлива ограничен бонами и обработан реагентами", — сообщила глава региона.

По ее словам, в настоящее время угрозы судоходству и безопасности мореплавания, экологической угрозы нет.

Следят за ситуацией в столице Заполярья и в Кремле. "Уже были заявления Объединенной судостроительной корпорации о том, что каких-то повреждений, которые способны повлиять на сроки выполнения работ по "Адмиралу Кузнецову", нет. Ситуация нештатная, но предпринимаются меры, естественно. В данном случае мы ориентируемся на информацию, которая идет от ОСК", — заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Крупный док

Затонувший док был крупнейшим в регионе и обладал грузоподъемностью 80 тысяч тонн.

"Наличие у предприятия единственного в Европейской части России плавучего дока грузоподъемностью 80 тысяч тонн и площадью стапель-палубы 23 тысячи квадратных метра (ПД-50), делает его единственным в регионе исполнителем докового ремонта крупнотоннажных кораблей, стратегических атомных подводных лодок, транспортных судов водоизмещением свыше 25 тысяч тонн", — сообщается на сайте завода.

Береговая линия в губе Рослякова оборудована причальной стенкой длиной 325 метров, имеет удобные подходы, не требующие лоцманской проводки. Глубины в районе набережной — от 5 до 14 метров.