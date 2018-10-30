ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

"Адмирал Кузнецов" получил пятиметровую пробоину при аварии

Сюжет:
Авария на плавучем доке в Мурманске (25)
086356
© Фото : Росляково | Официальная группа Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота Адмирал Кузнецов в плавучем доке на 82-м судоремонтном заводе. 27 октября 2018Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота Адмирал Кузнецов в плавучем доке на 82-м судоремонтном заводе. 27 октября 2018
© Фото : Росляково | Официальная группа

МУРМАНСК, 30 окт – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Гигантский плавучий док ПД-50, где ремонтировали единственный авианосец России "Адмирал Кузнецов", затонул в ночь на вторник при спуске крейсера на воду на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске. Один человек пропал без вести, четверо пострадали, специалисты обследуют авианосец на предмет повреждений, а следователи рассматривают все возможные версии случившегося.

Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота Адмирал Кузнецов в плавучем доке. Архивное фото
© Фото : АО "82 судоремонтный завод"
Затонувший в Мурманске плавдок по размерам сопоставим с Красной площадью

Утонул за 3,5 часа

В понедельник в 23.56 на пульт управления правительства Мурманской области поступил доклад от диспетчера системы "112" о том, что на 82-м судоремонтном заводе в Росляково (район Мурманска) при доковой операции произошло притопление плавучего дока с находящимся внутри тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов".

К месту происшествия выдвинулись спасательные службы и правоохранительные органы. Первые фотографии тонущего дока также появились в социальных сетях, пользователи делились слухами и рассказами очевидцев. Сообщалось, что во время выхода корабля из дока упали два башенных крана, а также о возможных жертвах и пострадавших.

"При проведении доковых работ работниками 82-го судоремонтного завода в поселке Росляково произошел перебой в подаче электроэнергии, в результате чего были заполнены нештатно цистерны плавдока ПД-50. Как следствие, плавдок резко ушел под воду. Жертв нет", — сообщил РИА Новости ночью представитель завода.

Позже эту версию подтвердили в центре судоремонта "Звездочка" (исполнитель контракта на ремонт корабля) и добавили, что упавший кран плавучего дока повредил часть палубы авианосца.

Сразу после того как док стал тонуть, "Адмирал Кузнецов" буксирами вывели на рейд, на безопасное расстояние. Из зоны ЧП эвакуировали 71 человека. В 03.30 док полностью ушел под воду.

Пропавший и пострадавшие

Как выяснилось позже, пять работников оказались в ледяной воде. В Мурманске температура держится ниже 0 градусов, и для спасения людей счет шел на секунды. Поиски одного человека оказались безрезультатными. К месту ЧП было стянуто девять машин скорой помощи. Пострадавшие получили переохлаждение и травмы различной степени, четверых отправили в больницы.

На месте затопления плавучего дока ПД-50 на 82-м заводе в Мурманске
© Фото : Северо-Западное СУ на транспорте СК России
В Сети появилось видео с места аварии с авианосцем "Адмирал Кузнецов"

После осмотра медики отпустили двух пострадавших домой. Еще двоих направили в реанимацию, состояние одного удалось стабилизировать, за жизнь другого борются врачи.

"Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь — у него тяжелые сочетанные повреждения. Крайне тяжелый пациент, проведен консилиум, прогноз — сложно судить, но делается все для спасения жизни", — сообщил журналистам во вторник днем первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Эдуард Гончаров.

"К сожалению, один человек до сих пор не найден", — сообщила глава региона Марина Ковтун в Instagram во вторник утром.

"Адмирал Кузнецов" не пострадал

Авианосец проходил на 82-м заводе плановый доковый ремонт с сентября, он находился в одном из крупнейших в мире плавучих доков (площадь ПД-50 составляет 23 тысячи квадратных метров, что сопоставимо с размерами Красной площади), следует из материалов на сайте завода.

"Корпус корабля в результате инцидента на 82-м заводе не пострадал. Корабль в штатном режиме буксируется к своему причалу на 35-м заводе в Мурманске для продолжения плановых ремонтных работ", — пояснил РИА Новости представитель завода.

Руководитель пресс-службы центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев отметил, что после инцидента с плавдоком "Адмирал Кузнецов" ошвартовался на 35-м судоремонтном заводе под Мурманском.

"Происходит детальный осмотр корпуса корабля после инцидента на 82-м заводе. Пока никаких неполадок не выявлено. На сроки ремонта корабля инцидент не повлияет", — сказал Гладышев во вторник утром. Он напомнил, что ремонт корабля должен завершиться в 2021 году.

Вид на 82-ой судоремонтный завод в Мурманске. 30 октября 2018
© Фото : Росляково | Официальная группа
Упавший на "Адмирала Кузнецова" кран оставил дырку "четыре на пять метров"

"Сроки сдачи корабля заказчику, то есть министерству обороны, несмотря на сегодняшний инцидент, остаются прежними — 2021 год", — подтвердил РИА Новости во вторник официальный представитель Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Илья Житомирский.

По его словам, корабль уже прошел плановый доковый ремонт, все остальные регламентные ремонтно-организационные работы будут проходить у штатного причала на 35-м заводе.

Как уточнил глава ОСК Алексей Рахманов, в соответствии с графиком доковый осмотр крейсера был закончен, и ожидалась постановка корабля у причальной стенки. Рахманов не уточнил, возможен ли перевод "Адмирала Кузнецова" из Мурманска в другой регион для завершения ремонта.

"Сначала необходимо получить ответ, будет ли восстановлена работоспособность дока. Если ответ будет отрицательный, мы начнем прорабатывать альтернативные варианты", — отметил он.

Рахманов добавил, что ОСК направят 82-му судоремонтному заводу запрос о возможности восстановления работоспособности плавучего дока.

Уголовное дело

Следственное управления на транспорте СК России после инцидента возбудило уголовное дело. "Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при организации работ по ремонту на судоремонтном плавучем доке по признакам преступления, предусмотренного статьей… "Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.

По предварительной информации следователей, затопление дока произошло в результате нарушения правил техэксплуатации судоподъемных сооружений. Уточняется, что в ходе следственных действий будут устанавливаться причины возникновения крена дока. Кроме того, следствие даст юридическую оценку действиям работодателя по обеспечению безопасности работников.

"Рассматриваются все возможные версии случившегося, в том числе отрабатываются версии, связанные с причинами возникновения крена на судне. Но говорить о причинах преждевременно, поскольку док находится под водой — и основные причины также на дне Кольского залива. Прежде всего, необходимо обследовать судно и убедиться в тех или иных повреждениях, после этого делать выводы", — сообщил РИА Новости руководитель мурманского следственного отдела Северо-Западного СУСК РФ на транспорте Артем Кытин.

По его словам, в ближайшее время будут организованы следственные действия: с помощью водолазов обследуют судно, установят повреждения в доке внутри и снаружи. "В основном обследование будет происходить с применением спецтехники, видеосъемка также будет применена для обследования", — добавил руководитель отдела.

Проверки энергетиков и экологов

В последние дни на Мурманск обрушился серьезный снегопад, и в несколько суток жители города наблюдали перебои в подаче электричества. Возникали они и в районе Росляково, где находится 82-й судоремонтный завод.

Однако сразу после ЧП "Россети" провели проверку и сделали вывод, что отключений в их электросетях, снабжающих завод, не было.

Тяжёлый авианесущий крейсер (ТАВКР) Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов на причале в Кольском заливе в Мурманской области. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Названа причина аварии в доке, где ремонтировали "Адмирала Кузнецова"

"В ночь с 29 на 30 октября отключений в сетях "Колэнерго", питающих 82-й судоремонтный завод, не было. Сети, питающие подстанцию завода, отработали в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Кроме того, власти Мурманской области держат на контроле экологическую ситуацию в Кольском заливе после затопления плавдока.

"Сейчас мы ситуацию на контроле держим, собираем информацию. По возможным экологическим рискам информации ни от экологов, ни от завода, ни от других источников по Кольскому заливу нет. Но это не значит, что этого нет: пока нет ни подтвержденной информации, ни сигналов об экологических последствий нет. Будем дальше мониторить", — сообщил РИА Новости замгубернатора Мурманской области Евгений Никора.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун также сообщила, что экологической угрозы нет, однако специалистам все же пришлось ликвидировать разлив дизтоплива.

"На месте работают специалисты "Экосервиса" – предприятия, специализирующегося на ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Ими своевременно была обнаружена емкость с дизтопливом, периметр разлива ограничен бонами и обработан реагентами", — сообщила глава региона.

По ее словам, в настоящее время угрозы судоходству и безопасности мореплавания, экологической угрозы нет.

Следят за ситуацией в столице Заполярья и в Кремле. "Уже были заявления Объединенной судостроительной корпорации о том, что каких-то повреждений, которые способны повлиять на сроки выполнения работ по "Адмиралу Кузнецову", нет. Ситуация нештатная, но предпринимаются меры, естественно. В данном случае мы ориентируемся на информацию, которая идет от ОСК", — заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Крупный док

Затонувший док был крупнейшим в регионе и обладал грузоподъемностью 80 тысяч тонн.

"Наличие у предприятия единственного в Европейской части России плавучего дока грузоподъемностью 80 тысяч тонн и площадью стапель-палубы 23 тысячи квадратных метра (ПД-50), делает его единственным в регионе исполнителем докового ремонта крупнотоннажных кораблей, стратегических атомных подводных лодок, транспортных судов водоизмещением свыше 25 тысяч тонн", — сообщается на сайте завода.

Береговая линия в губе Рослякова оборудована причальной стенкой длиной 325 метров, имеет удобные подходы, не требующие лоцманской проводки. Глубины в районе набережной — от 5 до 14 метров.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена