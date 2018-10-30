Затопление плавдока не нанесло ущерб экологии Мурманской области

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Затопление плавучего дока ПД-50, по предварительным данным, не нанесло ущерб экологии Мурманской области, говорится в сообщении Росприроднадзора.

"По предварительным данным, экологического ущерба безопасности Мурманской области не нанесено. В ближайшее время будет произведен отбор проб, проведен анализ на содержание предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на месте ЧП", — приводятся в сообщении слова руководителя Балтийско-Арктического морского управления Росприроднадзора Юрия Яковлева.

В ночь на вторник при проведении подрядчиком — 82-м судоремонтным заводом — операции по спуску на воду тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация: были заполнены нештатно цистерны плавдока ПД-50, и док резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран плавучего дока повредил часть палубы авианосца. Инцидент произошел в поселке Росляково в Мурманской области.

Как сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, авианосец "Адмирал Кузнецов" не получил существенных повреждений из-за затопления дока, сроки завершения ремонта остаются прежними.