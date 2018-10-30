В Перми суд оставил в силе приговор пенсионеру по делу о маке в огороде

ПЕРМЬ, 30 окт — РИА Новости. Пермский краевой суд оставил в силе приговор 64-летнему Игорю Трошеву, осужденному на год условно за незаконное выращивание наркосодержащего мака, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Руководствуясь соответствующими статьями уголовно-процессуального закона Российской Федерации, суд постановил: приговор Пермского районного суда оставить без изменения", — огласил решение председательствующий судья Владимир Галяра.

В сентябре Пермский районный суд приговорил 64-летнего жителя деревни Мокино Пермского края Трошева к году лишения свободы условно с испытательным сроком на 12 месяцев за мак, который произрастал на его садово-огородному участке. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 231 УК РФ ("Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества"). По данным прокуратуры, с личного земельного участка пенсионера было изъято 467 кустов полноценно выросшего мака или около 4 кг растений.

Ранее сам пенсионер объяснил появление растения тем, что в начале дачного сезона завез на участок новый грунт. Кроме того, Трошев предположил, что семена мака могли подбросить.

В суде апелляционной инстанции гособвинитель настаивал на смене категории преступления на менее тяжкую, чтобы освободить от наказания Трошева.

Однако сторона защиты с этим не согласилась, поскольку, по словам адвоката Егора Михайлова, в этом случае это бы означало признание вины.

"В настоящий момент мы намерены подавать кассационную жалобу на решение краевого и районного судов", — заявил Михайлов.

Комментируя решение Пермского краевого суда, пенсионер сказал, что рассчитывал на оправдание. "Я никогда этим не занимался, а меня признали виновным. Под старость лет, ничего не разбирая, осудили. Сколько здоровья потерял из-за переживаний!", — сказал Трошев.