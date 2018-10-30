Четырех человек госпитализировали после пожара в гостинице "Останкино"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Четверо пострадавших во время пожара в гостинице "Останкино" госпитализированы в городские медучреждения в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Ранее сообщалось, что посетителей и персонал гостиницы "Останкино" эвакуируют на северо-востоке столицы из-за возгорания на втором этаже здания. Позднее в МЧС уточнили, что полностью огонь был ликвидирован в 14.24, горели личные вещи и мебель.

"Бригады медиков прибыли на место пожара в течение 5 минут. В результате пожара в гостинице "Останкино" за медицинской помощью обратилось 4 человека. Все пострадавшие доставлены в три городские больницы, им проводится полный комплекс диагностических процедур и оказывается необходимая медицинская помощь", — сообщили в ведомстве во вторник.

Состояние пострадавших не уточняется.