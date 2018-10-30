В Сети появилось видео с места аварии с авианосцем "Адмирал Кузнецов"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Сети опубликовали видео с места аварии на плавучем доке, где ремонтировали авианосец "Адмирал Кузнецов".

В ночь на 30 октября в поселке Росляково Мурманской области во время доковых работ возникла проблема с подачей электричества. В результате этого цистерны плавдока ПД-50 нештатно заполнились и он ушел под воду. На палубу корабля рухнул подъемный кран.

В результате инцидента пострадали четыре человека, двоих из них госпитализировали. Врачи оценивают состояние одного из раненых как крайне тяжелое.

Авианосец из-за падения крана получил повреждения. В Объединенной судостроительной корпорации рассказали, что в корабле осталась "дырка четыре на пять метров". В корпорации подчеркнули, что придется ремонтировать металлические конструкции, но это не займет много времени. Удар пришелся на ту часть корабля, где проходит плановый ремонт палубы.

СК возбудил уголовное дело из-за нарушений правил безопасности.