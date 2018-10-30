Утрата плавдока создаст проблему для ремонта крупных судов, считает эксперт

КАЛИНИНГРАД, 30 окт — РИА Новости. Потеря для судоремонтников затонувшего на Мурманском судоремонтном заводе плавдока создаст проблему для ремонта крупных судов, сообщил РИА Новости представитель Прибалтийского судоремонтного завода.

В ночь на вторник при проведении подрядчиком — 82-м судоремонтным заводом — операции по спуску на воду тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация: были заполнены нештатно цистерны плавдока ПД-50, и плавдок резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран плавучего дока повредил часть палубы авианосца. Инцидент произошел в поселке Росляково в Мурманской области.

"Это будет проблема, если док не будет восстановлен, потому что другого такого дока в этой части страны нет. Для нас (ПСЗ "Янтарь" — ред.) это слишком крупное судно, мы не сможем его принять, но это и не предполагалось. Возможно, что-то подобное утонувшему доку есть на Дальнем Востоке. Если не удастся его восстановить, то нужно будет думать, как проводить ремонт такого типа судов дальше", — сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова сообщалось, что авианосец "Адмирал Кузнецов" не получил существенных повреждений из-за затопления дока, сроки завершения ремонта остаются прежними.