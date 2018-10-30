Сибиряк на несколько дней застрял в вентиляционной шахте из-за селфи

КРАСНОЯРСК, 30 окт — РИА Новости. Житель столицы Хакасии Абакана решил сделать селфи на крыше детского сада, уронил телефон в вентиляционную шахту, а пытаясь его достать, провалился туда и застрял почти на двое суток, сообщает МВД республики.

По данным полиции, в понедельник воспитатели, придя на работу, услышали странные звуки, доносящиеся из вентиляционной шахты, и вызвали полицию. Прибывшие полицейские обнаружили там просившего о помощи мужчину. По его словам, он сидел там с субботы.

"Мужчина, <…> проживающий по соседству с детским садом, якобы гулял и хотел сфотографироваться на его крыше, но уронил телефон в вентиляционный проход. При попытке достать гаджет он застрял. Услышав в понедельник утром голоса людей, он стал звать на помощь", — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. В МВД отметили, что пострадавший ранее привлекался к уголовной ответственности.