В Югре два человека пострадали при пожаре на нефтебазе

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Площадь пожара на нефтебазе в ХМАО составляет 1 тысячу квадратных метров, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Горят два резервуара на 1 тысяче "квадратов" в пределах обваловки", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, "что, по предварительным данным, пострадали два человека". Угрозы распространения огня нет.

Как уточнил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС, борьбу с огнем в настоящее время ведут 32 человека и 10 единиц техники. Численность группировки наращивается.