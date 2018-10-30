Власти мониторят экологическую ситуацию после ЧП в Мурманске

МУРМАНСК, 30 окт — РИА Новости. Власти Мурманской области держат на контроле экологическую ситуацию в Кольском заливе после затопления плавучего дока в ночь на вторник, пока нет ни подтвержденной информации о возможных рисках, ни сигналов от экологов, сообщил РИА Новости замгубернатора Мурманской области Евгений Никора.

В ночь на вторник при проведении подрядчиком — 82-м судоремонтным заводом — операции по спуску на воду тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация: были заполнены нештатно цистерны плавдока ПД-50, и он резко ушел под воду. Инцидент произошел в поселке Росляково в Мурманской области.

"Сейчас мы ситуацию на контроле держим, собираем информацию. По возможным экологическим рискам информации ни от экологов, ни от завода, ни от других источников по Кольскому заливу нет. Но это не значит, что этого нет, пока нет ни подтвержденной информации, ни сигналов об экологических последствий. Будем дальше мониторить", — сказал Никора.

Как пояснял РИА Новости представитель судоремонтного завода, при проведении доковых работ произошел перебой в подаче электроэнергии, в результате чего были заполнены нештатно цистерны плавдока ПД-50. Пострадали четыре человека, один из которых находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, один сотрудник пропал без вести. Возбуждено уголовное дело. Как сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, авианосец "Адмирал Кузнецов" не получил существенных повреждений из-за затопления дока, сроки завершения ремонта остаются прежними.