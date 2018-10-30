МЧС подтвердило информацию о возгорании на нефтебазе в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 окт — РИА Новости. Два резервуара горят на площади около 1 тысячи квадратных метров на нефтебазе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.

"Сообщение поступило в 15.25 (13.25 мск) по местному времени о том, что разгерметизирован один из резервуаров с последующим возгоранием… Сейчас горят оба. Один из них, предварительно, заполнен нефтью, второй — эмульсией. Угрозы распространения нет, тушит пожарная охрана", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, нефтебаза находится более чем в 200 километрах от города Нижневартовска, подразделения МЧС выехали на место.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости о возгорании резервуаров на нефтебазе в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа, в результате чего пострадали три человека.