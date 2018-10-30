На нефтебазе в Югре загорелись два резервуара

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. На нефтебазе в Ханты-Мансийском автономном округе загорелись два резервуара, рассказали РИА Новости в региональном управлении МЧС.

Пострадали два работника подрядной организации, они находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в двухстах километрах от Нижневартовска. Горючее разлилось на площади около тысячи квадратных метров.

Причиной возгорания стала разгерметизация одного из резервуаров.

"Сейчас горят оба. Один из них, предварительно, заполнен нефтью, второй — эмульсией. Угрозы распространения нет", — уточнил собеседник агентства.

Обстоятельства ЧП выясняются. На место выехали подразделения МЧС.