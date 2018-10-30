"Россети" провели проверку после ЧП с плавучим доком в Мурманске

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. "Россети" провели проверку из-за инцидента с затоплением плавучего дока ПД-50 на 82-м судоремонтном заводе, отключений в их электросетях, снабжающих судоремонтный завод энергией, не было, говорится в комментарии компании.

"В ночь с 29 на 30 октября отключений в сетях "Колэнерго", питающих 82 судоремонтный завод не было. Сети, питающие подстанцию завода, отработали в штатном режиме. По итогам внутренней проверки, организованной главным инженером "Россетей" Дмитрием Гвоздевым по факту инцидента на судоремонтном заводе, (установлено, что — ред.) с 12:00 29 октября по 11:30 30 октября отключений в сетях филиала МРСК Северо-Запада "Колэнерго" (входят в "Россети" — ред.), питающих 82 судоремонтный завод в Росляково не было", — говорится в комментарии.

В ночь на вторник при проведении подрядчиком — 82-м судоремонтным заводом — операции по спуску на воду ТАВКР "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация — были заполнены нештатно цистерны плавдока ПД-50, и плавдок резко ушел под воду. Инцидент произошел в поселке Росляково в Мурманской области.

Как пояснял РИА Новости представитель судоремонтного завода, при проведении доковых работ произошел перебой в подаче электроэнергии, в результате чего были заполнены нештатно цистерны плавдока ПД-50.