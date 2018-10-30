Упавший на "Адмирала Кузнецова" кран оставил дырку "четыре на пять метров"

С-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт — РИА Новости. Упавший на единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" кран "оставил дырку 4 на 5 метров", но ремонт можно будет сделать "легко и быстро", сообщил журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"При падении кран оставил дырку 4 на 5 метров. Но при этом […] это конструкции, которые ремонтируются легко и быстро", — сказал он.

По словам Рахманова, на ремонт потребуются "невеликие деньги".

"Речь идет о ремонте металлических конструкций. Это стандартная работа наших сварщиков, которая займет неделю-полторы", — отметил глава ОСК.

Как пояснил РИА Новости начальник пресс-службы Центра судоремонта "Звездочка" (исполнитель контракта на ремонт корабля) Евгений Гладышев, дырка пришлась именно на ту часть корабля, где происходит плановый ремонт палубы, – так называемая техническая зона.

Рахманов со свой стороны заверил, что "объем повреждений несущественный". "Пока, по сообщению главного строителя, […] никаких угроз для выполнения работ нет. Корабль пришвартован на 24-м причале 35-го завода", — сказал глава ОСК.