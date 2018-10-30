Один человек находится в реанимации после ЧП с плавдоком в Мурманске

На месте затопления плавучего дока ПД-50 на 82-м заводе в Мурманске

На месте затопления плавучего дока ПД-50 на 82-м заводе в Мурманске

МУРМАНСК, 30 окт — РИА Новости. Один человек получил тяжелые сочетанные травмы и находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии после инцидента с плавдоком в Мурманске, врачи борются за его жизнь, сообщил журналистам первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Эдуард Гончаров.

"Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь — у него тяжелые сочетанные повреждения. Крайне тяжелый пациент, проведен консилиум, прогноз – сложно судить, но делается все для спасения жизни", — сказал Гончаров.

По его словам, всего в больницы поступили четверо пострадавших, двое обслужены амбулаторно, один – в стабильном состоянии.

В понедельник в 23.56 на пульт управления правительства Мурманской области поступил доклад от диспетчера системы "112" о том, что на 82-м судоремонтном заводе в Росляково при проведении доковой операции произошло притопление плавучего дока с находящимся внутри ТАКР "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов". К месту происшествия выдвинулись силы и средства постоянной готовности территориального звена РСЧС Мурманской области. ТАКР "Адмирал Кузнецов" буксирами выведен на рейд. Эвакуирован 71 человек.

В 02.40 ТАКР "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" отбуксирован на безопасное расстояние, в 03.30 док полностью ушел под воду. Дальнейшие поисково-спасательные работы будут проводиться силами управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота.

Утром во вторник на место аварии направлено судно с глубоководным оборудованием и водолазами-глубоководниками.

СК возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Мурманского следственного отдела на транспорте. Из аппарата следственного управления выехали сотрудники отдела криминалистики и следователь отдела по расследованию особо важных дел.