СК рассказал подробности о подозреваемом в убийстве школьника под Курском

ВОРОНЕЖ, 30 окт — РИА Новости. Рабочий, подозреваемый в убийстве семилетнего школьника в Курской области, по предварительным данным, ранее не был судим и проживал один, сообщил во вторник РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ Максим Рассамакин.

Ранее следствие сообщало, что по подозрению в убийстве семилетнего школьника в городе Железногорск был задержан 39-летний мужчина, проживающий в одном подъезде с ребенком. По данным СК, мужчина встретил мальчика в лифте, заманил к себе в квартиру, предположительно — совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, после чего убил и отвез тело в село Трояново в 20 километрах от Железногорска, где спрятал в лесопосадке за своим дачным участком, закидав ветками, листьями и травой.

"Подозреваемый ранее не судим, по предварительным данным. Сейчас идет его допрос. Он — рабочий, работает на местной обогатительной фабрике машинистом насосных установок. Он один проживал", — сказал собеседник агентства.

Мальчик пропал в городе Железногорск 23 октября. По данным следствия, ребенок вышел из школы, зашел с одноклассником в магазин, они купили сухарики и печенье, съели их и разошлись. Ни домой, ни к бабушке мальчик не пришел. Поисками школьника занимались, по данным УМВД по Курской области, более 3 тысяч человек, в том числе — волонтеры из шести регионов. СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего.