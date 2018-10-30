МИД Молдавии уточнил число пострадавших граждан республики в ДТП под Тверью

На месте ДТП с участием микроавтобуса в Тверской области. 30 октября 2018

На месте ДТП с участием микроавтобуса в Тверской области. 30 октября 2018

КИШИНЕВ, 30 окт — РИА Новости. МИД Молдавии уточнил, что после ДТП под Тверью в больнице оказались семь граждан республики с ушибами средней тяжести.

ДТП, по предварительным данным, произошло на 195-м километре дороги М9 "Балтия" в Зубцовском районе Тверской области у деревни Старое. Из-за гололедицы микроавтобус съехал в кювет. Пострадали 12 пассажиров и водитель автобуса, ранее сообщалось, что восемь человек госпитализированы. Все пассажиры, по данным УГИБДД, граждане Молдавии, они ехали со стороны Москвы в сторону Латвии.

"Посольство Молдавии в России связалось с местными властями в Твери и МЧС по данному вопросу. К этому моменту известно, что семь граждан Молдавии были ранены, их состояние стабильное, они получили ушибы средней тяжести", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь молдавского МИД Александр Ройтман.

По его словам, дипломаты продолжат поддерживать контакты с местными властями, МЧС и больницей, куда были доставлены пострадавшие.