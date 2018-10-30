В Калининграде мужчине придется отработать 300 часов за украденные пиццы

КАЛИНИНГРАД, 30 окт — РИА Новости. Суд приговорил к 300 часам обязательных работ жителя Калининграда за то, что он украл у курьера три пиццы и закрылся в квартире, не заплатив, сообщила пресс-служба Центрального районного суда Калининграда.

Суд установил, что в декабре 2017 года мужчина заказал три пиццы с доставкой на дом. Когда курьер прибыл по указанному адресу, молодой человек сначала отвлек его внимание, имитируя оплату банковской картой, после чего выхватил у него из рук коробки с пиццами, забежал в квартиру и закрыл дверь.

"Действия подсудимого суд квалифицировал как грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества. Приговором Центрального районного суда мужчина признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком 300 часов", — говорится в сообщении ведомства.

В суде отметили, что дело рассматривалось в особом порядке, то есть без проведения судебного разбирательства (в таком случае назначенное наказание не может превышать две трети максимального срока). Подсудимый полностью признал свою вину и возместил ущерб.

Максимальное наказание по статье 161 уголовного кодекса РФ — лишение свободы на срок до четырех лет.