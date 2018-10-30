В Мурманске рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на плавдоке

МУРМАНСК, 30 окт – РИА Новости. Врачи оценивают состояние одного из пострадавших в результате затопления плавдока в Мурманске в ночь на вторник как тяжелое, еще один пострадавший находится в больнице, сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на главу области Марину Ковтун.

"На данный момент пострадали 4 человека: двое обслужены амбулаторно, ещё двое находятся в Мурманской городской больнице и "Севрыбе", состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое. К сожалению, один человек до сих пор не найден", — говорится в сообщении.

Региональные власти уверяют, что ликвидация последствий ЧП на заводе находится на контроле правительства региона.

В понедельник в 23.56 на пульт управления правительства Мурманской области поступил доклад от диспетчера системы "112" о том, что на 82-м судоремонтном заводе в Росляково при проведении доковой операции произошло притопление плавучего дока с находящимся внутри ТАКР "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов". К месту происшествия выдвинулись силы и средства постоянной готовности территориального звена РСЧС Мурманской области. ТАКР "Адмирал Кузнецов" буксирами выведен на рейд. Эвакуирован 71 человек.

В 02.40 ТАКР "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" отбуксирован на безопасное расстояние, в 03.30 док полностью ушел под воду. "Дальнейшие поисково-спасательные работы будут проводиться силами управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота", — добавили в правительстве.

Утром во вторник на место аварии направлено судно с глубоководным оборудованием и водолазами-глубоководниками.

СК возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Мурманского следственного отдела на транспорте. Из аппарата следственного управления выехали сотрудники отдела криминалистики и следователь отдела по расследованию особо важных дел.