В посольстве Молдавии уточняют информацию о пострадавших в ДТП под Тверью

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Данные о пострадавших в аварии с микроавтобусом в Тверской области гражданах Молдавии уточняются, заявили РИА Новости в посольстве республики.

ДТП, по предварительным данным, произошло на 195-м километре дороги М9 "Балтия" в Зубцовском районе Тверской области у деревни Старое. Из-за гололедицы микроавтобус съехал в кювет. Пострадали 12 пассажиров и водитель автобуса, из них восемь человек госпитализированы. Все пассажиры, по данным УГИБДД, граждане Молдавии, они ехали со стороны Москвы в сторону Латвии.

"Информация уточняется. Ожидаем подробностей от правоохранительных органов", — сообщили в дипмиссии Молдавии.