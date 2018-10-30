В Тульской области опрокинулся автобус

МОСКВА/БРЯНСК, 30 окт — РИА Новости. Один человек погиб, еще двое, в том числе ребенок, пострадали после опрокидывания автобуса "ПАЗ" в Богородицком районе Тульской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Предварительно, пострадали три человека, один из них погиб", — сказал собеседник агентства.

Как уточнили РИА Новости в региональном главке МЧС, сообщение об опрокидывании автобуса "ПАЗ" в деревне Ломовка поступило в 08.35. К ликвидации последствий ДТП привлекались шесть человек и две единицы техники.

"По предварительной информации, пассажирский автобус "ПАЗ" на скользкой дороге не справился с управлением и совершил опрокидывание. В момент ДТП в салоне автобуса находились около 10 человек, среди которых несколько учителей местной школы. В результате ДТП погиб мужчина, и два человека, среди которых мальчик 11 лет, получили незначительные травмы", — сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.

На момент совершения аварии на дороге наблюдалось обледенение асфальтового покрытия. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.