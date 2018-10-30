В Тверской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП

На месте ДТП с участием микроавтобуса в Тверской области. 30 октября 2018

На месте ДТП с участием микроавтобуса в Тверской области. 30 октября 2018

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Состояние водителя и пассажиров съехавшего в кювет микроавтобуса в Тверской области не вызывает опасений, сообщил РИА Новости начальник отдела пропаганды регионального управления ГИБДД Денис Черных.

ДТП, по предварительным данным, произошло на 195-м километре дороги М9 "Балтия" в Зубцовском районе Тверской области у деревни Старое. Из-за гололедицы микроавтобус съехал в кювет. Пострадали 12 пассажиров и водитель автобуса, из них восемь человек госпитализированы. Все пассажиры, по данным УГИБДД, граждане Молдавии, они ехали со стороны Москвы в сторону Латвии.

"Тяжелых нет, угрозы для жизни нет", — отметил Черных.

По его словам, пассажиры автобуса — рабочие. "Они ехали на пограничный переход с Латвией. По предварительным данным, они намеревались перейти границу, чтобы легализоваться и обратно ехать в Россию работать", — добавил собеседник.