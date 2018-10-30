Упавший кран повредил часть палубы авианосца "Адмирал Кузнецов"

СЕВЕРОДВИНСК, 30 окт — РИА Новости. Упавший с плавучего дока ПД-50 кран повредил только ремонтируемую часть палубы авианосца "Адмирал Кузнецов", заявил РИА Новости начальник пресс-службы Центра судоремонта "Звездочка" (исполнитель контракта) Евгений Гладышев.

"В этом месте палуба была вскрыта, поэтому повреждения коснулись в большей части оборудования, а не самой палубы", — отметил он.

"Адмирал Кузнецов" с сентября проходит плановый ремонт в плавучем доке (ПД-50) на 82-м заводе в Мурманске.

В ночь на вторник произошел сбой в подаче электричества, цистерны ПД-50 заполнились и док резко ушел под воду. Двое пострадавших остаются в больницах, двое получили амбулаторную помощь, еще один человек пропал без вести.

После этого крейсер доставили на 35-й судоремонтный завод под Мурманском, он не получил повреждений, которые могут повлиять на сроки модернизации.

ПД-50 — один из крупнейших в регионе плавучих доков. Согласно списку аффилированных лиц АО "82-й судоремонтный завод", 0,0001% его акций принадлежит государству в лице Минобороны, все остальные — дочерней компании "Роснефти".