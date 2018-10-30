В МВД рассказали о водителе микроавтобуса, попавшего в ДТП под Тверью

На месте ДТП с участием микроавтобуса в Тверской области. 30 октября 2018

На месте ДТП с участием микроавтобуса в Тверской области. 30 октября 2018

БРЯНСК, 30 окт – РИА Новости. Водитель микроавтобуса, попавшего в крупное ДТП под Тверью, занимался пассажирскими перевозками незаконно, а клиентов сажал в Москве, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.

Во вторник утром микроавтобус из-за гололедицы съехал в кювет, травмы получили 13 человек. По данным экстренных служб, большинство пассажиров – граждане Молдовы.

"По предварительным данным, водитель автомобиля незаконными перевозками, так как он имел права категории "В". В микроавтобусе находились дополнительные места, он не был предназначен для перевозки 13 пассажиров", — сказал собеседник агентства.

На учете микроавтобус стоял в Брянске. После постановки автомобиля на учет "в его конструкцию были внесены изменения", отмечает полиция.

"Пассажиров он искал через интернет, вот этих посадил у метро "Аннино" (Москва), занимался доставкой до границы людей. У водителя более 60 штрафов, сейчас на него составлен административный протокол, он находится в отделе полиции", — сказал представитель УМВД.