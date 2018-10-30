В Якутии мужчина обменял украденное из храма серебро на спиртное

ЯКУТСК, 30 окт – РИА Новости. Житель Якутии, обидевшийся на работников храма за то, что они выгнали его пьяным, позже украл из церкви серебряные изделия, после чего поменял их на алкоголь, на мужчину завели уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Якутии.

В полицейский участок Оймяконского района обратился служитель местной церкви. Он заявил о краже серебряных изделий на общую сумму 10 тысяч рублей.

Полицейским удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый за разбой 38-летний житель Жиганского района. Мужчина часто наведывался в храм, где его жалели, кормили и предоставляли ему кров. В день происшествия подозреваемый пришел в храм пьяным, поэтому работники выпроводили его из церкви. Обиженный поведением церковнослужителей мужчина украл из лавки, расположенной около храма, серебряные украшения. Потом он обменял похищенное на спиртное.

"Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Кража", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет", — сообщает пресс-служба ведомства.