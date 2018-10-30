Специалисты ОСК осматривают "Адмирал Кузнецов"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Специалисты "Звездочки" осматривают крейсер "Адмирал Кузнецов", предварительно, повреждений, способных повлиять на сроки ремонта, корабль не получил, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

"Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" ошвартован у причала филиала "35 судоремонтный завод" Центра судоремонта "Звездочка". Плановая доковая операция по спуску "Адмирала Кузнецова" на воду, которую проводил подрядчик – 82 СРЗ – прошла аварийно. Тем не менее, корабль штатно встал на воду и был отбуксирован на 35 СРЗ, где продолжатся работы по его модернизации", — сообщили в ОСК.

"В 06.10 минут 30 октября 2018 года "Адмирал Кузнецов" ошвартовался у причала 35 СРЗ. В настоящее время специалисты "Звездочки" проводят детальный осмотр материальной части крейсера. По первоначальным оценкам, никаких повреждений, способных повлиять на сроки выполнения работ, корабль не получил", — добавили в корпорации.

В ночь на вторник при проведении доковых работ работниками 82-го судоремонтного завода в поселке Росляково произошел перебой в подаче электроэнергии, в результате чего были заполнены нештатно цистерны плавдока ПД-50, и плавдок резко ушел под воду. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун сообщила о том, что в результате ЧП двое пострадавших остаются в больницах, двое обслужены амбулаторно, поиски одного человека продолжаются.

ПД-50 — один из крупнейших в регионе плавучих доков. Согласно списку аффилированных лиц АО "82-й судоремонтный завод", 0,0001% его акций принадлежит РФ в лице Минобороны, все остальные — дочерней компании "Роснефти".