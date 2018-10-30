Двое пострадавших при ЧП на плавучем доке в Мурманске остаются в реанимации

Авария на плавучем доке в Мурманске (10)

МУРМАНСК, 30 окт — РИА Новости. Два человека, пострадавшие в Мурманске при затоплении плавучего дока (ПД-50), остаются в реанимации, сообщил РИА Новости руководитель регионального Центра медицины катастроф Виктор Рогалев.

"По одному человеку находится в реанимациях медсанчасти "Севрыба" и городской больницы", — уточнил он.

Двое других пострадавших лечатся амбулаторно, еще один человек пропал без вести, рассказала губернатор Мурманской области Марина Ковтун в Instagram.

Авария на ПД-50

В плавучем доке (ПД-50) на 82-м заводе в Мурманске с сентября проходит плановый ремонт корабль "Адмирал Кузнецов".

В ночь на вторник произошел сбой в подаче электричества, цистерны ПД-50 заполнились и док резко ушел под воду.

Крейсер не поврежден, его доставили на 35-й судоремонтный завод под Мурманском.

ПД-50 — один из крупнейших в регионе плавучих доков. Согласно списку аффилированных лиц АО "82-й судоремонтный завод", 0,0001% его акций принадлежит государству в лице Минобороны, все остальные — дочерней компании "Роснефти".