Под Тверью 13 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

БРЯНСК, 30 окт – РИА Новости. Пассажирский микроавтобус попал в ДТП под Тверью, 13 человек пострадали, сообщила РИА новости представитель УМВД по региону.

ДТП, по предварительным данным, произошло на 195-м километре в Зубцовском районе Тверской области у деревни Старое. Из-за гололедицы микроавтобус съехал в кювет.

"По предварительной информации, ехали рабочие из Москвы. 13 пострадавших, восемь в Ржевской ЦРБ, пять в Зубцовской", — сказала собеседница агентства.

Как отметили в УМВД, серьезных травм у пассажиров нет, они получили ушибы и ссадины.