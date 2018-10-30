Во Владикавказе произошел пожар в школьном кабинете химии

НАЛЬЧИК, 30 окт — РИА Новости. Пожар произошел вечером в понедельник в кабинете химии в одной из школ во Владикавказе, в результате возгорания никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В 20.50 мск в понедельник поступило сообщение, что в городе Владикавказ на проспекте Коста в школе №26 произошел пожар. По прибытию пожарных на место установлено, что горело подсобное помещение и класс кабинета химии на площади 60 квадратных метров. В результате пожара пострадавших нет", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пожар был локализован в 21.07 мск, ликвидирован — в 21.47 мск понедельника. На его ликвидацию привлекалось 49 человек и 13 единиц техники.