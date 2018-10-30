Названа причина аварии в доке, где ремонтировали "Адмирала Кузнецова"

Авария на плавучем доке в Мурманске (4)

Тяжёлый авианесущий крейсер (ТАВКР) Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов на причале в Кольском заливе в Мурманской области. Архивное фото

Тяжёлый авианесущий крейсер (ТАВКР) Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов на причале в Кольском заливе в Мурманской области. Архивное фото

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Один из самых крупных в мире плавучих доков ПД-50, в котором производился ремонт авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", затонул на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске из-за сбоя в энергоснабжении, об этом РИА Новости сообщил представитель предприятия.

"При проведении доковых работ работниками 82-го судоремонтного завода в поселке Росляково произошел перебой в подаче электроэнергии, в результате чего были заполнены нештатно цистерны плавдока ПД-50. Как следствие плавдок резко ушел под воду. Жертв нет", — заявил собеседник агентства.

Источник добавил, что "Адмирал Кузнецов" в результате ЧП не пострадал, его буксируют к штатному причалу для дальнейших плановых работ.

Евгений Гладышев, руководитель пресс-службы центра судоремонта "Звездочка", который является исполнителем контракта на ремонт авианосца, сообщил РИА Новости, что при затоплении плавучего дока в воде оказались четверо рабочих.

Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"

Тяжёлый авианесущий крейсер (ТАВКР) "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" — корабль проекта 1143.5, единственный в составе Военно-морского флота России в своем классе. Авианосец был введен в эксплуатацию в 1991 году.

"Адмирал Кузнецов" предназначен для поражения крупных надводных целей, защиты морских соединений от нападений вероятного противника с использованием авианосцев и большого количества подводных лодок, а также для поддержки десантных операций.

Основу авиационного крыла авианосца составляют палубные истребители-бомбардировщики МиГ-29К и МиГ-29КУБ, а также тяжёлыепалубные истребители-бомбардировщики Су-33.

В зависимости от выполняемых задач корабль также может нести противолодочные вертолёты Ка-27, ударно-десантные вертолёты Ка-29 и проходящие испытания ударные вертолёты Ка-52К.

Кроме того, "Адмирал Кузнецов" располагает противокорабельными крылатыми ракетами комплекса ударного ракетного оружия "Гранит" (12 подпалубных пусковых установок размещены у основания трамплина), зенитными ракетными комплексами "Кинжал" (4 модуля 192 ракеты), "Кортик" (8 модулей 256 ракет и 48 тысяч снарядов).

Ранее Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов рассказал, что работы по ремонту и модернизации корабля планируется завершить к концу 2020 года. В первом полугодии 2021 года будут проведены испытания, и корабль будет передан ВМФ.

82-й судоремонтный завод

Судоремонтный завод образован на базе "Судоремонтных мастерских No 1079" приказом командующего Северным флотом 1 мая 1947 года.

В дальнейшем преобразован в Федеральное государственное унитарное предприятие "82-й судоремонтный завод" Министерства обороны Российской Федерации, затем путем приватизации был преобразован в акционерное общество "82-й СРЗ".

Предприятие выполняет все виды судоремонтных работ любой степени сложности: корпусные работы, ремонт и замену трубопроводов, арматуры, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, а также всей номенклатуры вспомогательных механизмов.