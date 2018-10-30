Террорист из "Джебхат ан-Нусры"* осужден на 20 лет колонии в Якутии

ЯКУТСК, 30 окт – РИА Новости. Член запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* приговорен в Якутии к 20 года колонии строгого режима, сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону.

Приговор вынес Дальневосточный окружной военный суд в Якутске.

"Гражданин Мирвохидов Мирсохиджон, 1991 года рождения, судом признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), частью 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации), частью 3 статьи 30 (покушение на преступление) и частью 1 статьи 322 (пересечение госграницы РФ без действительных документов на право въезда) УК РФ и приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — информирует пресс-служба.

Приговор суда вступил в законную силу.

Суд установил, что зарегистрированный в якутском городе Нерюнгри россиянин выезжал в Сирию для осуществления террористической деятельности. В лагере боевой подготовки членов "Джебхат ан-Нусры"* он прошел религиозное обучение, обучился навыкам ведения боя с огнестрельным оружием и боевого перемещения на местности. После обучения Мирвохидов участвовал в боевых действиях против сирийской армии в составе подконтрольной "Джебхат ан-Нусре"* бандгруппы.

Когда террорист попытался по поддельным документам въехать в Россию, он был задержан сотрудниками ФСБ.

*Террористическая организация, запрещенная в России