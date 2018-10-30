МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Четверо рабочих оказались в воде при затоплении плавучего дока на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске, где ремонтировали авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы центра судоремонта "Звездочка" (исполнитель контракта на ремонт крейсера) Евгений Гладышев.

Ранее представитель завода сообщил РИА Новости, что из-за перебоя в подаче электроэнергии цистерны плавучего дока ПД-50 на 82-м заводе заполнились водой, и док ушел под воду, жертв нет. "Адмирал Кузнецов", который проходил на 82-м заводе плановый доковый ремонт с сентября, не получил повреждений и был отбуксирован на другой завод.

"Во время инцидента с авианосцем "Адмирал Кузнецов" на 82-м судоремонтном заводе в Росляково (Мурманск) четверо рабочих оказались в воде, получили переохлаждение, в настоящее время им оказывается медицинская помощь. Угрозы жизни нет", — сказал собеседник.