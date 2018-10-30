МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Один из крупнейших в мире плавучих доков ПД-50, в котором ремонтировали авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", затонул на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске, жертв нет, сообщил РИА Новости представитель завода.

"При проведении доковых работ работниками 82-го судоремонтного завода в поселке Росляково произошел перебой в подаче электроэнергии, в результате чего были заполнены нештатно цистерны плавдока ПД-50. Как следствие плавдок резко ушел под воду. Жертв нет", — сказал собеседник агентства.

Представитель завода добавил, что "Адмирал Кузнецов" в результате инцидента не пострадал, его буксируют к штатному причалу для продолжения плановых ремонтных работ.

Глава пресс-службы центра судоремонта "Звездочка" (исполнитель контракта на ремонт крейсера) Евгений Гладышев, в свою очередь, уточнил, что при затоплении дока в воде оказались четверо рабочих. Они получили переохлаждение, пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Мурманское издание "СеверПост" утверждает, что в результате инцидента кпали два башенных крана, один из них — на палубу авианосца. На месте происшествия, по данным издания, работают оперативные службы.

"Пятый канал" опубликовал видео с места инцидента.

"Адмирал Кузнецов" проходил на 82-м заводе плановый доковый ремонт с сентября.

ПД-50 — один из крупнейших плавучих доков в мире, построен в 1980 году в Швеции по заказу советского ВМФ. Его длина — 330 метров, ширина — 67 метров, грузоподъемность — 80 тысяч тонн. Предназначен для ремонта крупных надводных кораблей и подводных лодок, в том числе "Адмирала Кузнецова" и тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий".