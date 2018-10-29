На Кубани задержали директора цирка, в котором львица напала на ребенка

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Краснодарском крае задержали директора передвижного цирка, в котором львица напала на трехлетнюю девочку.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Рассматривается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники ведомства также изъяли все бумаги директора цирка, говорится в сообщении СК.

Прокуратура Краснодарского края также проверяет условия содержания в цирке львицы, которая напала на ребенка.

Как сообщила РИА Новости заместитель главы Успенского района Краснодарского края Татьяна Никифорова, у передвижного цирка, в котором произошел инцидент, были все документы, требующиеся для организации представлений.

Нападение на ребенка

Инцидент произошел в воскресенье во время представления в передвижном цирке в селе Успенском. Львица набросилась на девочку, сидевшую в первом ряду, и ударила ее лапой. Ребенок получил рваные раны лица и другие повреждения, его доставили в реанимацию местной больницы и прооперировали.

Затем девочку перевели в детскую краевую больницу. Глава региона Вениамин Кондратьев поручил министерству здравоохранения края оказать пострадавшей всю необходимую медицинскую помощь.

Причина нападения

Львица набросилась на ребенка из-за его движения, а ограждение арены оказалось слабым, пояснил РИА Новости замдиректора зоопарка Ростова-на-Дону Александр Мироненко.

По его словам, свою роль сыграло и то, что в природе хищники часто выбирают жертв среди молодых особей. К тому же на девочке была яркая куртка. Львица, вероятно, была слабо выдрессирована и голодна, так как перед выступлением животных не кормят, отметил он.

"Резкое движение ребенка спровоцировало у львицы рефлекс нападения на жертву… На видео видно, что вся публика сидит спокойно, а девочка в момент, когда львица стала не подчиняться дрессировщику, начала движение на выход. Сработал безусловный рефлекс", — сказал он.