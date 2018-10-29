Кировского вора в законе "Чебурашку" объявили в международный розыск

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт — РИА Новости. Кировский "вор в законе" Вадим Сабреков по кличке "Чебурашка" объявлен в международный розыск за особо тяжкое преступление, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Кировской области.

Сабреков известен в криминальном мире под кличками "Чебурашка" и "Вадим Кировский", он входил во влиятельный клан "Деда Хасана" и руководил в Кировской области преступным сообществом, которое занималось торговлей наркотиками, подпольным игорным бизнесом, мошенничеством.

"Сабреков в Кировской области личность известная, его преступная группировка так и называлась – "Сабрековская". Сейчас он объявлен в международный розыск за совершение особо тяжкого преступления", — рассказали в региональном управлении МВД, отказавшись сообщить подробности дела.